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Производство входных дверей
Входные двери «Гранит»
Все входные двери из каталога всегда в наличии
Гарантия производителя
10 лет
Доставка дверей, а также их установка выполняются в течение одного дня
Компания «Двери Гранит» гарантирует высокое качество и длительный срок службы
Гарантии и сервис

Каталог дверей

Входные двери на заказ

Нестандартные двери любого цвета и размера

Компания «Двери Гранит» рада предложить своим посетителям купить входную металлическую дверь на заказ, полностью выполненную с учетом вкусовых, цветовых, размерных и визуальных потребностей клиента.

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Производство
входных дверей «Гранит»

Официальное представительство Завода в Москве и Санкт-Петербурге

«Мой дом – моя крепость!». Если для вас это также не пустые слова, ассортимент продукции «Двери Гранит» вас обязательно заинтересует. Предлагаем вам недорого купить высокопрочные, надежные и в то же время стильные входные двери с установкой, которые идеально впишутся как в квартиру, так и в дом за городом, обеспечивая надежную защиту вашего имущества и безопасность всех, кто находится в помещении.

Мы — официальное представительство Завода «Двери Гранит»


Благодаря этому, наши клиенты могут покупать через нас входные двери без наценки, а также рассчитывать на высококлассный сервис и оперативное выполнение заказа.

Лицензии и сертификаты

Входные двери по доступной цене от производителя


Наш сайт создан для того, чтобы у вас была возможность в любой момент ознакомиться с ассортиментом продукции производственной компании «Двери Гранит» и выбрать российские стальные двери, что прослужат вашей семье верой и правдой многие годы.

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Полезные статьи и акции

Полезные статьи
Входные двери на заказ
31 марта 2020
Компания "Двери Гранит" рада предложить своим посетителям купить входную металлическую дверь на заказ, полностью выполненную с учетом вкусовых, цветовых, размерных и визуальных потребностей клиента.
Акция действует
Скидка 15% на межкомнатные двери
Мы разработали совместную акцию с магазином - партнером и договорились о скидке 15 % для Вас на межкомнатные двери при покупке входной!
Акция завершена
Демонтаж и установка - 1000₽
При заказе с сайта, любой из дверей производственной компании "Гранит" стоимость подъема, демонтажа, установки и герметизации проема 1000₽.
Полезные статьи
Что такое доп. работы при установке входных дверей и сколько они стоят
4 декабря 2016
Многие компании занимающиеся продажей и установкой входных дверей берут дополнительную плату...
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